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03.09.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Donnerstagabend fester

American Express Aktie News: American Express am Donnerstagabend fester

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von American Express konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 330,42 USD.

American Express
268.17 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 330,42 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'691 Punkten liegt. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 334,86 USD zu. Bei 332,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 138'972 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 387,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 291,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Am 24.07.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Am 15.10.2027 wird American Express schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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