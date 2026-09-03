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03.09.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag auf rotem Terrain

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 329,54 USD.

American Express
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Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 329,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'337 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 329,54 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 332,98 USD. Zuletzt wurden via New York 37'565 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 291,00 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 11,70 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Am 24.07.2026 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 21.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von American Express veröffentlicht werden. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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