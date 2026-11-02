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02.11.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von American Express zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von American Express konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 328,46 USD.
Das Papier von American Express legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 328,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'091 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 329,14 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 323,05 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 261'001 Stück gehandelt.
Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 17,93 Prozent wieder erreichen. Bei 291,00 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,80 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 23.10.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.96 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.57 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,29 USD je American Express-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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