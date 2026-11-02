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02.11.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 327,81 USD.
Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 16:28 Uhr 2,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'424 Punkten notiert. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 328,94 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 323,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 90'010 American Express-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 15,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 291,00 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,80 USD. Am 23.10.2026 äusserte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,66 Prozent auf 22.96 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 22.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,29 USD je Aktie in den American Express-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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