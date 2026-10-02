American Express Aktie News: American Express am Freitagabend stabil

Die American Express-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 302,36 USD an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'108 Punkten liegt. Die American Express-Aktie legte bis auf 303,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 299,84 USD ab. Bei 303,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 167'369 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 28,11 Prozent wieder erreichen. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 3,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 21.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,38 Prozent gesteigert.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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