American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Bei der American Express-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 302,06 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'227 Punkten notiert. Die American Express-Aktie legte bis auf 303,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 300,40 USD. Bei 303,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64'629 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 markierte das Papier bei 387,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,24 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 291,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 3,66 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 21.60 Mrd. USD gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.10.2027 dürfte American Express die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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