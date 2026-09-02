American Express Aktie News: American Express präsentiert sich am Abend stärker

Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 329,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'005 Punkten liegt. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 332,71 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 326,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 157'203 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Mit einem Zuwachs von 17,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 11,78 Prozent wieder erreichen.

American Express-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,25 USD aus. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,53 USD, nach 4,08 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,38 Prozent auf 21.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2026 17,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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