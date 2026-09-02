American Express Aktie News: American Express am Nachmittag stärker

Das Papier von American Express konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 329,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'160 Punkten steht. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 329,90 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 326,06 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 57'211 Aktien.

Am 13.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 387,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 24.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 21.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,38 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 23.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,64 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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