American Express Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von American Express

Um 20:26 Uhr ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 311,36 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'295 Punkten realisiert. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 310,35 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 313,33 USD. Zuletzt wechselten 145'490 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 19,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 286,15 USD. Dieser Wert wurde am 14.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 8,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,80 USD. Im Vorjahr hatte American Express 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. American Express liess sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 3,64 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.89 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 24.07.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 16.07.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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