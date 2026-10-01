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01.10.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express wird am Abend ausgebremst

American Express Aktie News: American Express wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 300,17 USD ab.

American Express
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Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 300,17 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'912 Punkten steht. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 297,27 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 302,40 USD. Zuletzt wechselten 338'854 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 387,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,05 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 3,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 USD belaufen. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 15.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,63 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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