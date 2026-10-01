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01.10.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit Kursverlusten

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 300,35 USD abwärts.

American Express
247.15 CHF -3.22%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 300,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'699 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 299,86 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 302,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108'984 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 387,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 22,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 3,11 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

American Express-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,25 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 24.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,63 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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