American Express Aktie News: American Express am Dienstagabend leichter

Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,4 Prozent auf 325,61 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'784 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 324,16 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 326,96 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 168'905 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 18,96 Prozent wieder erreichen. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 10,63 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Am 24.07.2026 äusserte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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