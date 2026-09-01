American Express Aktie News: American Express am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die American Express-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 328,45 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'147 Punkten steht. In der Spitze büsste die American Express-Aktie bis auf 324,45 USD ein. Bei 326,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 63'089 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (291,00 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 24.07.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht