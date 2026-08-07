American Well: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

American Well hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0.59 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.240 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Well in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26.59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.1 Millionen USD im Vergleich zu 70.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch