American Well legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Well hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das American Well ein Ergebnis je Aktie von -2.000 USD vermeldet.

Mit einem Umsatz von 49.0 Millionen USD, gegenüber 56.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.97 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch