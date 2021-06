American Wave Machines, Inc. gibt die endgültige Inbetriebnahme von PerfectSwell® Shizunami bekannt

SOLANA BEACH, Kalifornien, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM) gibt bekannt, dass die endgültige Inbetriebnahme von PerfectSwell® Shizunami (静波サーフスタジアムPerfectSwell®) am Ende des Monats beginnen wird. In der Surfstadt Shizunami, Makinohara, Japan, wird PerfectSwell® Shizunami Weltklasse-Wettkampfsurfen in einer sicheren, kontrollierten Umgebung bieten. Der Surfpool wird auch als Trainingsplattform für olympische Surfteams zur Verfügung stehen.

Evan Geiselman, Profi-Surfer und Gewinner der 2016 Ichinomiya Chiba Open, wird Teil des Inbetriebnahme-Teams sein, das PerfectSwell® auf Herz und Nieren testet. Neu in Japan sind Software-Plattform-Innovationen wie „Temporal Distortion", ein Parameter für das Wellendesign, der zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bietet. „Temporal Distortion wird zu einer völlig neuen Auswahl an Wellen sowohl für Hochleistungs- als auch für Lernanwendungen führen", sagt William McFarland, AWM-Surfprogrammierer. „Es wird der Brandung wechselnde Elemente hinzufügen, was insgesamt eine dynamischere Welle ergibt." Zu den weiteren neuen Funktionen gehören Verbesserungen des Leistungsverhaltens des Systems. „Die Ergebnisse der Start-up-Tests bestätigen, dass das verbesserte Leistungsverhalten erreicht wurde", so der leitende Ingenieur Miquel Lazaro.

PerfectSwell® Shizunami demonstriert, wie High-Performance-Surfen in urbanen, surf-zentrierten Standorten mit relativ kleiner Grundfläche, die als „Surf-Arenen" bezeichnet werden, erreicht werden kann. Diese Skalierbarkeit zeigt, wie PerfectSwell®-Surftechnologie global in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden kann. „Surfen ist nur ein einziges Mal bei den Olympischen Spielen dabei. Dies ist ein Wendepunkt für den Sport", sagte Bruce McFarland, AWM-Gründer. „Ab dem 12. Juli wird PerfectSwell® Shizunami eine einheitliche Plattform für das Training der Athleten, Ausstellungen und Veranstaltungen im Vorfeld der Olympischen Spiele bieten."

Informationen zu American Wave Machines

American Wave Machines, Inc-Surftechnologie ist durch 39 Patente in 11 Gerichtsbarkeiten geschützt. SurfStream®-Anlagen haben eine Kapazität von 100, während PerfectSwell®-Surfpools mehr als 1 Hektar gross sind und eine Kapazität von 1.000 haben. Seit 2007 wurden über 4.000.000 Sessions an American Wave Machines Standorten rund um den Globus genossen.

Informationen zu Surf Stadium Japan

Surf Stadium Japan ist ein Unternehmen, das auf den Grundsätzen der Gemeinschaft und des Zurückgebens gegründet wurde. Surf Stadium Japan wird den starken Surfergeist, der in Shizunami bereits gedeiht, weiter fördern.

