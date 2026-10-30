American Water Works: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

American Water Works lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1.94 USD. Im Vorjahresquartal hatte American Water Works ebenfalls ein EPS von 1.94 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.51 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch