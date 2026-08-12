American Vanguard: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

American Vanguard lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

American Vanguard hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.71 Prozent auf 116.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch