American Vanguard vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

American Vanguard hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das American Vanguard ein Ergebnis je Aktie von -0.430 USD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.16 Prozent auf 108.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch