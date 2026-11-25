American Tungsten lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das American Tungsten ein Ergebnis je Aktie von -0.160 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch