American Superconductor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

American Superconductor hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 94.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch