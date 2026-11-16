American Strategic Investment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Strategic Investment hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.14 USD. Im Vorjahresquartal waren 13.60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

American Strategic Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch