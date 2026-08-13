American Strategic Investment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

American Strategic Investment veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16.390 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 40.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch