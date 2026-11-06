American States Water: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

American States Water hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 1.06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als American States Water mit 1.06 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Das vergangene Quartal hat American States Water mit einem Umsatz von insgesamt 192.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5.37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch