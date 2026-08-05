American States Water Aktie 905513 / US0298991011
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05.08.2026 23:25:37
American States Water Co. Announces Advance In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - American States Water Co. (AWR) reported a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $43.274 million, or $1.09 per share. This compares with $33.690 million, or $0.87 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.2% to $181.290 million from $163.066 million last year.
American States Water Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.274 Mln. vs. $33.690 Mln. last year. -EPS: $1.09 vs. $0.87 last year. -Revenue: $181.290 Mln vs. $163.066 Mln last year.
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