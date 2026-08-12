American: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

American gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.020 USD je Aktie in den Büchern standen.

American hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 162.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch