American Riviera Bancorp Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

American Riviera Bancorp Registered hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.510 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat American Riviera Bancorp Registered 20.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch