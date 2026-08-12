American Rebel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

American Rebel hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.59 USD. Ein Jahr zuvor waren -213600.000 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat American Rebel mit einem Umsatz von insgesamt 2.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29.93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch