American Overseas Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Overseas Group hat am 30.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 33.60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Overseas Group noch ein Gewinn pro Aktie von 53.51 USD in den Büchern gestanden.

American Overseas Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch