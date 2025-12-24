American Overseas Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

American Overseas Group liess sich am 22.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Overseas Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 60.56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 73.45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch