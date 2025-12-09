American Outdoor Brands Aktie 56427806 / US02875D1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.12.2025 22:41:47
American Outdoor Brands, Inc. Q2 Profit Falls
(RTTNews) - American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) announced earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $2.075 million, or $0.16 per share. This compares with $3.111 million, or $0.24 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.0% to $57.199 million from $60.232 million last year.
American Outdoor Brands, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.075 Mln. vs. $3.111 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.24 last year. -Revenue: $57.199 Mln vs. $60.232 Mln last year.
Nachrichten zu American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued
|
08.12.25
|Ausblick: American Outdoor Brands präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: American Outdoor Brands legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.06.25
|Ausblick: American Outdoor Brands legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)