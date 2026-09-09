American Nortel Communications: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

American Nortel Communications hat am 07.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.0 Prozent auf 0.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat American Nortel Communications im vergangenen Geschäftsjahr 0.65 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 550.0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Nortel Communications 0.10 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch