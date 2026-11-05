American International Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American International Group veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 479.95 ARS. Im letzten Jahr hatte American International Group einen Gewinn von 247.11 ARS je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 80.45 Prozent auf 1’649.81 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8’437.44 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch