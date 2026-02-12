American International Group (AIG) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

American International Group (AIG) hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American International Group (AIG) ein EPS von 1.43 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 87.85 Prozent auf 872.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5.43 USD. Im Vorjahr hatte American International Group (AIG) -2.170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 84.53 Prozent auf 27.25 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4.22 Milliarden USD gelegen.

