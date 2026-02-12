|
12.02.2026 06:37:00
American International Group (AIG) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
American International Group (AIG) hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American International Group (AIG) ein EPS von 1.43 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 87.85 Prozent auf 872.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5.43 USD. Im Vorjahr hatte American International Group (AIG) -2.170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 84.53 Prozent auf 27.25 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4.22 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: US-Börsen zum Handelsende etwas leichter -- SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch schliesslich etwas stärker. Der deutsche Leitindex steckte Verluste ein. Die Wall Street schloss knapp im Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zur Wochenmitte freundlich.