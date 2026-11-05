American International Group (AIG): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

American International Group (AIG) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1.60 USD. Im letzten Jahr hatte American International Group (AIG) einen Gewinn von 0.930 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 82.68 Prozent auf 1.10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte American International Group (AIG) 6.35 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch