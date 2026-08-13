American Integrity Insurance Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

American Integrity Insurance Group stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 54.59 Prozent auf 115.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch