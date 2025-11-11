American Integrity Insurance Group Incorporation Registered Shs Aktie 144346157 / US0269481091
11.11.2025 23:16:49
American Integrity Insurance Group, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - American Integrity Insurance Group, Inc. (AII) revealed earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $13.16 million, or $0.67 per share. This compares with $4.51 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, American Integrity Insurance Group, Inc. reported adjusted earnings of $13.98 million or $0.71 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.63 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 33.3% to $62.02 million from $46.54 million last year.
American Integrity Insurance Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.16 Mln. vs. $4.51 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.33 last year. -Revenue: $62.02 Mln vs. $46.54 Mln last year.
Keine Nachrichten verfügbar.
