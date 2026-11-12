American Integrity Insurance Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

American Integrity Insurance Group hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

American Integrity Insurance Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 82.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch