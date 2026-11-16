American Hotel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Hotel hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.20 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.470 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 39.2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 65.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch