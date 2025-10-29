Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9284 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’949 0.2%  Bitcoin 88’936 -0.7%  Dollar 0.8005 0.9%  Öl 64.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Microsoft-Aktie dennoch tiefer: Microsoft steigert Umsatz und Gewinn
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient
Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Suche...

American Homes 4 Rent Aktie 21589661 / US02665T3068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 21:20:51

American Homes 4 Rent Q3 Income Advances, Beats Estimates

American Homes 4 Rent
27.60 EUR -2.13%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - American Homes 4 Rent (AMH) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.

The company's earnings came in at $99.69 million, or $0.27 per share. This compares with $73.82 million, or $0.20 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $0.20 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 7.5% to $478.46 million from $445.05 million last year.

American Homes 4 Rent earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $99.69 Mln. vs. $73.82 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.20 last year. -Revenue: $478.46 Mln vs. $445.05 Mln last year.