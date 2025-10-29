American Homes 4 Rent Aktie 21589661 / US02665T3068
29.10.2025 21:20:51
American Homes 4 Rent Q3 Income Advances, Beats Estimates
(RTTNews) - American Homes 4 Rent (AMH) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $99.69 million, or $0.27 per share. This compares with $73.82 million, or $0.20 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.20 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $478.46 million from $445.05 million last year.
American Homes 4 Rent earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $99.69 Mln. vs. $73.82 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.20 last year. -Revenue: $478.46 Mln vs. $445.05 Mln last year.
