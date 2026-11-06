American Homes 4 Rent (A) präsentierte Quartalsergebnisse

American Homes 4 Rent (A) präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.23 USD. Im letzten Jahr hatte American Homes 4 Rent (A) einen Gewinn von 0.270 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat American Homes 4 Rent (A) mit einem Umsatz von insgesamt 498.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 482.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3.16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch