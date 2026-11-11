American hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

American stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.300 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 169.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 163.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch