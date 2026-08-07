American Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Financial Group hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.99 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.07 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat American Financial Group 2.03 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch