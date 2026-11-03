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04.11.2026 00:22:49
American Financial Group Q3 Profit Rises As Revenue Grows
(RTTNews) - American Financial Group, Inc. (AFG) on Tuesday, reported higher net earnings for the third quarter of 2026 compared with the same period a year earlier, supported by growth in revenue and investment income.
Net earnings increased to $282 million, or $3.40 per share, from $215 million, or $2.58 per share, in the third quarter of 2025. Total revenues rose to $2.583 billion from $2.33 billion. Net earned premiums increased to $2.16 billion from $2.01 billion, while net investment income climbed to $356 million from $205 million.
Earnings before income taxes increased to $359 million from $268 million, while total costs and expenses rose to $2.224 billion from $2.063 billion.
For the first nine months of 2026, net earnings increased to $721 million from $543 million. Earnings per share rose to $8.68 from $6.50, while total revenues increased to $6.46 billion from $6.11 billion.
AFG closed Tuesday's trading at $153.00 down $2.17 or 1.40 percent on the New York Stock Exchange.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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