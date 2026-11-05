American Financial Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

American Financial Group hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2.58 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.30 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch