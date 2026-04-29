American Financial Group Bottom Line Climbs In Q1

(RTTNews) - American Financial Group (AFG) revealed a profit for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $191 million, or $2.29 per share. This compares with $154 million, or $1.84 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 0.1% to $1.854 billion from $1.856 billion last year.

