American Express mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Express hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 541.97 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 366.69 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 34’439.10 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27’321.05 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 26.05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch