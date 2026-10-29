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29.10.2026 21:13:28
American Express Launches New Reward Redemption Option
(RTTNews) - On Thursday, American Express (AXP) introduced a new reward redemption option for eligible U.S. consumer and business cash-back cardholders.
Customers can now deposit their rewards directly into eligible American Express bank accounts, making it easier to manage their card rewards and banking in one place.
Eligible U.S. Consumer Cash Back Card Members can now deposit American Express Reward Dollars directly into an American Express High Yield Savings Account through the Amex mobile app, allowing rewards to earn interest.
Graphite Business Cash Unlimited Card Members can also redeem Reward Dollars into an eligible American Express Business Checking account.
On the NYSE in the after hours, the shares were trading at $323.71, after closing Thursday's trading 1.81 percent up.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu American Express Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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