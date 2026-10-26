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26.10.2026 06:37:00
American Express informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
American Express präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7.59 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5.70 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32.15 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.32 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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