American Express Aktie 906153 / US0258161092
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16.09.2026 15:11:00
American Express eröffnet neue Lounge in Amsterdam-Schiphol
American ExpressAmerican Express hat eine neue Centurion Lounge am Flughafen Amsterdam-Schiphol eröffnet. Damit wächst das Lounge-Netzwerk des Kreditkartenunternehmens auf weltweit 33 Standorte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
259.58 CHF -1.78%
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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
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08.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
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08.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
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08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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02.09.26
|Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)